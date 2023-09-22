《Boys Planet》童星转歌手的车雄基期待台湾「小绿人」！兴趣竟是乱入路人合照！

曾参加多次选秀节目并以《Boys Planet》中的亮眼表现吸引观众们注意的车雄基，第一次来到台湾相当兴奋，在先前与媒体的访谈中，提到自己期待著夜市行程以及半糖的珍珠奶茶，更觉得明日能与粉丝们面对面感到相当幸福。

车雄基开心用简单的中文跟大家问候，并且强调他知道「大家好」跟「你好」的差异性，明天也会在舞台上跟粉丝们说「爱你们」。第一次来台的车雄基难掩兴奋心情，喝全糖珍奶太罪恶所以他选择半糖，期待去夜市还有台北101逛逛，有机会也能去台北的校园，感受一下台湾青春恋爱剧集里的气氛。



车雄基还有一个特别想看的，就是台湾行人专用红绿灯里的「小绿人」，搭车到饭店的路上，因为今日天气太好，他忙著欣赏风景还没注意到小绿人，笑著说等等会多留意路边。车雄基个性温和又充满活力，对粉丝更是做足了粉丝服务，甚至还特别练习「眨眼睛」，他表示从小就想学眨眼睛，但练习很久都没有成果，后来甚至已经到了看到镜子就想要练习的程度，结果时常被其他练习生说表演时眨眼睛的速度太频繁了！让他也开始收敛自己眨眼睛的次数。



车雄基最近即将接演BL电视剧集，他表示剧中角色个性是一个与他私下完全相反的人，是一个很内向又很会读书的人物。他也为了电视剧烫了头发还染色，也坦言粉丝对他演出BL剧有点担心，自己也有些犹豫，不过他表示剧本很棒让他想要接演。虽然有点自夸，他认为这个角色需要找一个「长得漂亮」的人，所以很适合他，表示车雄基对自己的外型有相当程度的满意。



充满正能量又热情的车雄基，MBTI的类型是ENFP，喜爱跟人打交道，就连不认识的人他也可以直接上前攀谈，他自曝在大学的时候就常闯入别人正在合照的镜头里露脸，就连昨天他也在餐厅，入镜正在自拍客人的照片中，他认为相当有趣，而记者们则建议他可以到台北101附近乱入观光客的镜头，车雄基也觉得这搞不好会成为一种另类的宣传。



虽然参加过很多次的选秀节目，也历经不少失败，说不难过是不可能的，但落选也是一种不一样的经验，也算是为梦想而铺路。他希望有一天能够成为一位相当帅气的歌手，在他达到目标之前，即使粉丝们心疼他，他仍然会抓住每一次的机会，即使要再经历失败也没有关系。他也时常看自己演出时的影片，来改善自己仍不足的地方，可说是相当上进的青

年。



车雄基说，在这个红绿灯很可爱的地方，能与粉丝们见面感到很幸福，明日也准备了他拿手的女团舞蹈要献给粉丝们，希望大家能够喜欢。

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