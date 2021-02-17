学生时代的宋旻浩&P.O原来一起帮助过当年的女同学「崔艺瑟」！ 大家都等不及啦！BLACKPINK Rosé 个人预告片观看数破 4000 万次

近日韩国女排界的事件闹得沸沸扬扬，此时有网民却联想到了宋旻浩和 P.O 学生时期的旧事，这到底是怎么一回事？

韩国兴国生命女排双胞胎姐妹花球员李多英、李在英，公开承认在学生时代有欺负同学的不当行为，特意在社交媒体公开致歉，承认两人此前存在内部欺负丑闻。 事情曝光后震惊全韩国，因和「校园排挤」有关，於是就有网民想到了宋旻浩和 P.O 的暖心旧事。



▲IG@hkpinkspiders

女演员崔艺瑟在某次采访中透露说自己读高中时期遭遇被欺负，「当时很流行《花样男子》，我在学校里模仿金丝草，被同年级的女生看不惯，她们就开始欺负、排挤我。 是宋旻浩和 P.O 帮了我，真的很感激他们，他们可能也觉得转学生（转校生）的我被欺负很可怜吧。 」



▲IG@yeseul0104

虽然宋旻浩和P.O在舞台上看起来酷酷的，但是私底下却无敌善良暖心可爱，帮助受排挤的同学，真心为他们点赞。



▲IG@pyojihoon_official

「图：IG@pyojihoon_official、@hkpinkspiders、@yeseul0104」

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