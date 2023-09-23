《Boys Planet》车雄基对粉丝大喊「包我」！自曝昨日夜市臭豆腐「好看不好吃」〜见面会变合照会！

《Boys Planet》车雄基单独来台举办见面会，为了答谢粉丝，车雄基的粉丝服务非常到位，在便利贴上有许多粉丝许愿与他合照，竟然全部都一一被请上台合影！车雄基也展现害羞的一面，只要一害羞就在舞台上狂转圈的样子，也让粉丝们直呼太可爱！

车雄基舞蹈实力了得，在选秀节目中的表现也非常优异，可爱的样子也圈粉无数。他一上台也立刻用中文向大家问候，更不忘先祝福大家「中秋节快乐」，他更背好了一大段中文「我爱你们！火箭队是月饼我是馅！我是你的宝贝！」接下来更撒娇大喊「包我！」其实应该是请大家「抱」他的意思，非常可爱。他也提到抵台虽不满两天但吃了很多美食，包含古早味蛋糕跟奶茶，还有牛肉面，也看了很多美景，更搭乘了摩天轮。



车雄基抵达台湾短短时间，不过已经四处趴趴走，把他想去的地方一网打尽，包含台北101以及美丽华摩天轮，也到了夜市吃平价铁板烧，他也透露工作人员昨日大力推荐他吃臭豆腐，他看著刚炸好的臭豆腐觉得非常美味，但是吃了一口却宣告挑战失败！车雄基还用演技方式呈现昨日挑战时惊讶的表情，相当逗趣。他也特别到了应援咖啡厅「宇宙火箭队台湾分部」去参观，接收粉丝们喜爱他的心意。



为了让大家欣赏他的舞蹈，车雄基连续带来了女团以及男团的随机舞蹈，除了大家都熟知他非常能够驾驭女团舞蹈外，男团舞蹈也不逊色。他表示为大家准备的舞台每一个都很特别，跟大家一起度过的瞬间都很特别很珍贵，所以台下粉丝只要一喊出某某歌曲，车雄基几乎都可以直接跳出舞蹈，让粉丝们尖叫声不断。



车雄基曾为了要做好粉丝服务，而狂练习如何眨眼睛，今日在台上更是大放送，在Q&A便利贴的环节，有许多粉丝们都写著「希望能跟车雄基合照」，他竟直接请写这些句子的粉丝们上台，用拍立得跟大家一一合影，有求必应，还搞笑模仿台下的粉丝用力举手说「我在这里」，搞笑功力十足。车雄基一边认真听著耳机内的翻译，会暂时停止动作，模样相当呆萌。



接下来车雄基非常努力与粉丝们大玩游戏，也再度感谢台湾粉丝的支持，许愿希望能很快再和大家见面。

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