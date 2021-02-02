结束No Touch关系，《哲仁王后》中殿虽与哲宗吃拉面不成，但怀孕啦！！

恭喜Mama贺喜Mama！！奉焕真的千算万算没算到自己会怀孕XD

《哲仁王后》最新15、16集，中殿在逃过死劫后看清安松金氏与丰安赵氏，决定与哲宗结为盟友，结束No Touch关系。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



中殿这几日都不停地思索作战计画，某晚睡不著就去找哲宗，却意外看见哲宗袒露的左胸后心跳加速，便煮拉面诱惑（？）哲宗：「要不要吃拉面再走？」心里同时又很矛盾。



最后两个人没吃成拉面，倒是谈论了许多未来的事。后来好几天，两个人白天研究未来的武器以写兵书，晚上谈论未来的政治变化，好几晚两人都「同桌而寝」，画面相当浪漫。



兵书完成后，两人也完成阶段性的任务，气氛感性起来。哲宗抚摸中殿的脸庞向他靠近，中殿又惊又喜心想：「终於来到拉面时刻了吗？」闭眼接受。谁知道，中殿突然作恶……



观众应该都想到中殿是害喜了吧？果真御医诊断娘娘「妊娠」，所有人听了兴高采烈，就娘娘眼神死还泛泪。此时搭配的OST还是〈奉焕啊〉，歌词和此情节相当讽刺XD 「天不怕地不怕的我……现在叫我该如何是好，这件事还真是错综复杂……」



15、16集中殿痛快威赫敌人，加上哲宗终於确认初恋是金昭容而非赵花真，收视率和中殿与哲宗的感情一样只升不减，再次以14.946%突破自身最高收视率，跻升tvN历代高收视电视剧前五强，仅次《爱的迫降》、《请回答1988》、《孤单又灿烂的神――鬼怪》与《阳光先生》。

下集17集预告，宫中开始谣传中殿与哲宗的合宫都是假的，中殿干脆邀请哲宗和他一起在当庭广众之下晒恩爱。





（图：黄Viu煲剧平台）

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