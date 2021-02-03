黄寅烨弟弟亲曝哥哥童年照！大长腿从那个时候就很明显了

现在最火的电视剧男二号是谁？ 那一定是《女神降临》里的「韩书竣」黄寅烨啦。

黄寅烨在《女神降临》里把韩书竣这个有个性还不失幽默感的暖男角色刻画得淋漓尽致，圈了不少迷妹。 戏外的他也因为广大观众的喜爱，被翻出各种旧照，连亲弟弟也要来晒一把哥哥。



日前，黄寅烨的弟弟通过个人SNS公开了哥哥的旧照，还说是送给哥哥粉丝的福利，不得不说弟弟和哥哥黄寅烨一样，十分的贴心。 照片里的黄寅烨还是少年模样，梳著刺猬头，头发一个一根地竖起来，蓝色运动服下是两条纤细的长腿，能看出黄寅烨从小就展现了优越的身材比例。 巴掌脸、大长腿，活脱脱的漫撕男主角的少年时期。



▲黄寅烨弟弟SNS

凭藉《女神降临》黄寅烨也获得了超高的人气，28岁出道，32岁爆红，这样的他可以说是「大器晚成」类型。 不仅如此，黄寅烨更是在32岁「高龄」挑战高中生角色，可见他的「防腐」能力连见惯帅哥靓女的娱乐圈都认可。

▼这是曾出演网剂《WHY：你被恋人甩的真正理由》的角色IG



「图：IG@fly_jy_fly、@hi_high_hiy、黄寅烨弟弟SNS」

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