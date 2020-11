VICTON首张正规专辑《VOICE：The future is now》将在马来西亚举行线上签售会

VICTON是Plan A娱乐於2016年11月9日推出的韩国男子演唱组合,由韩胜宇、姜升植、许灿、林势俊、都韩势、崔秉灿、郑秀彬七位成员组成。 2016年11月,VICTON凭藉首张迷你专辑《Voice To New World》正式出道。

而VICTON日前亦宣布了首张正规专辑《VOICE:The future is now》将在12月1日发行,而马来西亚的ALICE可以有以下的粉丝福利。此活动为独家给予马来西亚ALICE的粉丝福利,详情如下:



VICTON 1st Full Album《VOICE:The future is now》专辑线上签售会】

订购表单:https://forms.gle/hNKEfxGDzK7ykymN6

活动参加方法:於期间内购买艺星国际贩售之【VICTON 1st Full Album《VOICE:The future is now》】,既有资格参与抽奖,购买一次专辑既有一次抽奖机会。

专辑贩售期间:即刻起 ~ 11月30日(五) 晚上11点

专辑售价:

1. RM 130 / 张 *可选择封面* + 1 张 线上展览入场券

2. RM 369 / 张 *可选择封面* + 1张 线上展览入场券

*每张专辑赠送VICTON小卡, 随机出货。

*每张专辑赠送VICTON海报, 随机出货。

*每张专辑赠送VICTON书签, 随机出货。

*每张专辑赠送VICTON迷你POP UP BOOK, 随机出货。

*每张专辑赠送VICTON PHOTO FILM , 随机出货。

粉丝福利:

*购买专辑最多的粉丝:视讯通话 名额共4位

随机抽选

*所有於艺星国际购买专辑的粉丝都有机会参与抽选:与VICTON视讯通话 名额3共位(随机抽选)

*所有於艺星国际购买专辑的粉丝都有机会参与抽选:与VICTON Q&A视频信息 名额4共位(随机抽选)*粉丝想提问VICTON的一个问题,VICTON用视频信息回复答案)

视讯通话活动形式:与每个团员一对一视讯1分钟,总共7分钟。

*一对一视讯,画面中不能出现多人。

中奖者公布时间:中奖名单将於12月1日下午5点公布於艺星国际粉丝专页



注意事项

1. 视讯活动时间将於艺星国际粉丝专页公布,中奖者名单公布后,

将另外寄送详细活动流程信件到中奖者信箱。

2. 不得转让购买资格及中奖资格,一切依照表单填写资料为主,得奖名单公布后不得修改资料,请务必填写正确。

3. 透过艺星国际订购VICTON新专辑,无法进行退款退货,购买时请慎重思考再下单。

4. 於付款期限内付款且填表单完成,并收到由艺星国际寄出包含抽奖编号的确认信者才得参加抽奖。

5. 所有收集的个人资料将於活动结束后自动删除。

6. 於期间内购买的专辑均计入首周HANTEO CHART销量。

7. 请务必详读表单内活动办法及注意事项,最终解释权在於艺星国际,艺星国际保留活动更改或终止之权利。



欲知VICTON 1st Full Album《VOICE:The future is now》专辑线上签售会最新消息请留意艺兴国际 YX Entertainment脸书或Instagram。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻