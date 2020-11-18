SM女练习生HELEN在韩网引发讨论！网友：「很适合aespa的感觉，以后会加入吗？」

之前一直有在传aespa会是7人组，不知道之后是否会真的加成员呢？

SM娱乐时隔6年推出新女团aespa，由KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNING 4位成员组成。昨日（17日）带著单曲《Black Mamba》正式出道，不知道大家有没有听过她们的歌呢？



近日，SM有位女练习生也在网路上引发讨论，这位练习生叫做Helen（헬렌），2003年出生，澳洲侨胞。虽然是未公开练习生，但在学院中告知进了SM因而被知晓。网友们也表示：「好可爱... 希望能出道」、「照片怎么看起来都长不太一样」、「感觉很适合aespa」、「看来这位以后会加入」、「怎么感觉跟GISELLE有点像」、「会加入到追加成员当中吗」等等。



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日前，有位自称是相关人士的人在推特透露过aespa会是「4+3」体制，其中+3里有一位的名字缩写就是海伦。而Red Velvet也是4人组出道，隔年加入新成员Yeri，新女团aespa之后是否会再加入新成员，也引发关注。





（图：Youtube@SMTOWN、Theqoo）

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