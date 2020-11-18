VICTON首張正規專輯《VOICE：The future is now》將在馬來西亞舉行線上簽售會

VICTON是Plan A娛樂於2016年11月9日推出的韓國男子演唱組合，由韓勝宇、姜昇植、許燦、林勢俊、都韓勢、崔秉燦、鄭秀彬七位成員組成。 2016年11月，VICTON憑藉首張迷你專輯《Voice To New World》正式出道。

而VICTON日前亦宣佈了首張正規專輯《VOICE：The future is now》將在12月1日發行，而馬來西亞的ALICE可以有以下的粉絲福利。此活動為獨家給予馬來西亞ALICE的粉絲福利，詳情如下：



VICTON 1st Full Album《VOICE：The future is now》專輯線上簽售會】

訂購表單：https://forms.gle/hNKEfxGDzK7ykymN6

活動參加方法：於期間內購買藝星國際販售之【VICTON 1st Full Album《VOICE：The future is now》】，既有資格參與抽獎，購買一次專輯既有一次抽獎機會。

專輯販售期間：即刻起 ～ 11月30日(五) 晚上11點

專輯售價：

1. RM 130 / 張 *可選擇封面* + 1 張 線上展覽入場券

2. RM 369 / 張 *可選擇封面* + 1張 線上展覽入場券

＊每張專輯贈送VICTON小卡, 隨機出貨。

＊每張專輯贈送VICTON海報, 隨機出貨。

＊每張專輯贈送VICTON書籤, 隨機出貨。

＊每張專輯贈送VICTON迷你POP UP BOOK, 隨機出貨。

＊每張專輯贈送VICTON PHOTO FILM , 隨機出貨。

粉絲福利：

＊購買專輯最多的粉絲：視訊通話 名額共4位

隨機抽選

＊所有於藝星國際購買專輯的粉絲都有機會參與抽選：與VICTON視訊通話 名額3共位（隨機抽選）

＊所有於藝星國際購買專輯的粉絲都有機會參與抽選：與VICTON Q&A視頻信息 名額4共位（隨機抽選）*粉絲想提問VICTON的一個問題，VICTON用視頻信息回复答案）

視訊通話活動形式：與每個團員一對一視訊1分鐘，總共7分鐘。

＊一對一視訊，畫面中不能出現多人。

中獎者公佈時間：中獎名單將於12月1日下午5點公佈於藝星國際粉絲專頁



注意事項

1. 視訊活動時間將於藝星國際粉絲專頁公佈，中獎者名單公佈後，

將另外寄送詳細活動流程信件到中獎者信箱。

2. 不得轉讓購買資格及中獎資格，一切依照表單填寫資料為主，得獎名單公佈後不得修改資料，請務必填寫正確。

3. 透過藝星國際訂購VICTON新專輯，無法進行退款退貨，購買時請慎重思考再下單。

4. 於付款期限內付款且填表單完成，並收到由藝星國際寄出包含抽獎編號的確認信者才得參加抽獎。

5. 所有收集的個人資料將於活動結束後自動刪除。

6. 於期間內購買的專輯均計入首周HANTEO CHART銷量。

7. 請務必詳讀表單內活動辦法及注意事項，最終解釋權在於藝星國際，藝星國際保留活動更改或終止之權利。



欲知VICTON 1st Full Album《VOICE：The future is now》專輯線上簽售會最新消息請留意藝興國際 YX Entertainment臉書或Instagram。

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