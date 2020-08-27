权珉娥公开近况：我会好好活下去，回到原来那个拥有「钢铁精神」的我
明星 2020年8月27日 星期四08:15 Rui
在公开遭霸凌十多年、被团欺、割腕自残等一系列风波之后，女团AOA前成员权珉娥公开近况，称近期的自己过得不错。
日前，权珉娥受韩媒《Woman Sense》的邀请拍摄了时尚写真，并接受了采访，提到之前的风波，权珉娥表示：「正在接受心理治疗，慢慢恢复中，也努力去见更多的人，一个人的时候就会转移注意力去享受各种兴趣爱好，最近迷上了做化妆品，还去画画了。 」
不准备在做爱豆的权珉娥称接下来将集中权力於表演活动，并将李贞贤当做人生偶像，「7岁的时候看到李贞贤前辈的《哇》之后就梦想当艺人，是她指引我走上这条艺人道路的。」对於曾经团队的AOA，权珉娥称：「它是我人生的转折点，是让我出道的团队，让我穿上漂亮的衣服，化美美的妆，当上了艺人，像活在梦境里一样，是无法忘却的8年。 」
在这段痛苦的时间里，权珉娥透露是粉丝给了她继续走下去的力量，「粉丝们最常对我说的就是'做你自己想做的事情'，只要听到这句话我就会觉得很幸福。 过去的10年里我遭遇了很多事情，精神也完全崩溃了，现在正在努力恢复中，会回到原来那个『钢铁精神』权珉娥的。 今后我会通过聊天室、个人YouTube频道和粉丝们分享我的生活和想法，我会好好活下去，请继续关注我吧。 」
「图：《Woman Sense》」
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