姜栋元＆宋康昊＆裴斗娜合演日本导演是枝裕和的新电影《BROKER》！
电影 2020年8月27日 星期四08:00 Sani
#是枝裕和 导演第一次拍摄韩国电影，找来演员 #姜栋元 、# 宋康昊 、 #裴斗娜 合作，这阵容都让人不得不看啊！
据悉，是枝裕和导演从5年前开始就在和韩国制作组一起构思《BROKER》的剧本，故事围绕无法养育小孩的人与允许匿名留下小孩的「Baby Box」展开。
姜栋元和宋康昊在电影《义兄弟》中有过合作，裴斗娜则出演过是枝裕和导演的另一部电影《空气人形》，三位在韩国相当有地位的大咖级演员与擅长拍摄平淡却动人日常的导演是枝裕和首都合作，令人期待满满。
是枝裕和表示自己是在釜山电影节第一次见到宋康昊，在姜栋元因工作到东京时第一次见到姜栋元，之后一直保持交流并逐渐产生了一起拍电影的念头；和裴斗娜则是在2009年合作之后决定，下一次合作要请她演人类角色。 「《BROKER》是围绕baby box的故事。目前我在脑海中用这三位演员进行剧本创作，心情非常激动。我希望拍出一部既紧张刺激又有温暖和哀切的电影，与大家分享这份激动。 」
《BROKER》将由Zip Cinema担任制片、CJ ENM担任投资发行，预计2021年开拍。
（图源：YG，CJ，SBD，裴斗娜SNS）
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