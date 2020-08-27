權珉娥公開近況：我會好好活下去，回到原來那個擁有「鋼鐵精神」的我

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在公開遭霸凌十多年、被團欺、割腕自殘等一系列風波之後，女團AOA前成員權珉娥公開近況，稱近期的自己過得不錯。

日前，權珉娥受韓媒《Woman Sense》的邀請拍攝了時尚寫真，並接受了採訪，提到之前的風波，權珉娥表示：「正在接受心理治療，慢慢恢復中，也努力去見更多的人，一個人的時候就會轉移注意力去享受各種興趣愛好，最近迷上了做化妝品，還去畫畫了。 」



不準備在做愛豆的權珉娥稱接下來將集中權力於表演活動，並將李貞賢當做人生偶像，「7歲的時候看到李貞賢前輩的《哇》之後就夢想當藝人，是她指引我走上這條藝人道路的。」對於曾經團隊的AOA，權珉娥稱：「它是我人生的轉折點，是讓我出道的團隊，讓我穿上漂亮的衣服，化美美的妝，當上了藝人，像活在夢境裡一樣，是無法忘卻的8年。 」



在這段痛苦的時間裡，權珉娥透露是粉絲給了她繼續走下去的力量，「粉絲們最常對我說的就是'做你自己想做的事情'，只要聽到這句話我就會覺得很幸福。 過去的10年裡我遭遇了很多事情，精神也完全崩潰了，現在正在努力恢復中，會回到原來那個『鋼鐵精神』權珉娥的。 今後我會通過聊天室、個人YouTube頻道和粉絲們分享我的生活和想法，我會好好活下去，請繼續關注我吧。 」

「圖：《Woman Sense》」

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