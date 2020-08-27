《我独自生活》里的粉红都不是真的！孙淡妃：成勋非常好，但我真没和他谈恋爱
明星 2020年8月27日 星期四08:30 Rui
孙淡妃和成勋在《我独自生活》中的一连串暧昧互动让观众们猜测「这两人是不是偷偷恋爱了」，相关话题一度登上韩网热搜，这次孙淡妃亲自在直播中讲明两人的关系。
日前，孙淡妃通过IG进行了直播，一个人喝著白酒和粉丝们畅聊。 众人最关注的自然是不久前传出的她和成勋之间的绯闻。 两人之前在《我独自生活中》中互动不平凡，同车的他们洋溢著粉红信号，连演播室的嘉宾都很吃惊。 孙淡妃开车很紧张，坐在一旁的成勋一直提醒她，眼神很是耐人寻味，后面遇到红灯时，成勋帮忙提醒刹车，而且称赞女方车开得很好，还宠溺地摸著女方的头，女方显得很害羞，这看起来十足就是一对热恋中小情侣亲昵的场景。 也难怪会引得观众猜测不已，毕竟他们的互动实在是太自然、甜蜜了。
这次孙淡妃就在直播中解释，称：「我和成勋是非常好的朋友，他人非常好，但绝对不是那种关系，真的不是。 」否认了与成勋的恋情，孙淡妃又强调目前处於单身状态，还没有男朋友。
提及近况，孙淡妃说道：「今天（25日）刚刚录完《我独自生活》，下周还被邀请参加李章宇篇，学习料理，希望大家多多关注。 」孙淡妃的另一个身份是歌手，但她已经许久没发新曲了，对此她也向期待她出新专辑的粉丝解释：「我也想出专辑，不过更想要演戏，如果还有像《山茶花开时》中香美一样的角色的话，我一定会展现更好的演技给大家。 」
「图：孙淡妃IG、《我独自生活》」
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