人气女团 OH MY GIRL 最强领舞 YooA 确定在9月 Solo 出辑！
明星 2020年8月25日 星期二10:45 MiJimin
【经典舞台影片回顾】YooA 是 OH MY GIRL 之中，第一位发行 Solo 专辑的成员啊，加油～！希望能够很成功。
今早最新消息，OH MY GIRL 的成员 YooA 将会在9月初发行首张 Solo 专辑，这个消息让粉丝们相当惊喜。
对此，经纪公司 WM 娱乐方面表示：「OH MY GIRL 的 YooA 将会在9月7日发行迷你专辑，正式以 Solo 歌手的身份出道。」让粉丝们相当期待，拥有甜美笑容和一上舞台就展现超强舞蹈实力的 YooA，也成为了 OH MY GIRL 出道5年以来，最先发行 Solo 专辑并进行活动的成员，透过这一次的回归 YooA 将会展现怎样的个人魅力与音乐风格，也让大家非常好奇。
还蛮期待非常能够展现她帅气动感的一面，跳舞时的她真的非常有魅力。
▼在综艺节目上的特别舞台
（图：官方）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论