人气女团 OH MY GIRL 最强领舞 YooA 确定在9月 Solo 出辑！

【经典舞台影片回顾】YooA 是 OH MY GIRL 之中,第一位发行 Solo 专辑的成员啊,加油~!希望能够很成功。

今早最新消息,OH MY GIRL 的成员 YooA 将会在9月初发行首张 Solo 专辑,这个消息让粉丝们相当惊喜。



对此,经纪公司 WM 娱乐方面表示:「OH MY GIRL 的 YooA 将会在9月7日发行迷你专辑,正式以 Solo 歌手的身份出道。」让粉丝们相当期待,拥有甜美笑容和一上舞台就展现超强舞蹈实力的 YooA,也成为了 OH MY GIRL 出道5年以来,最先发行 Solo 专辑并进行活动的成员,透过这一次的回归 YooA 将会展现怎样的个人魅力与音乐风格,也让大家非常好奇。



还蛮期待非常能够展现她帅气动感的一面,跳舞时的她真的非常有魅力。

▼在综艺节目上的特别舞台



(图:官方)

