这周还是有得追！李准基、文彩元主演《恶之花》按原定计划播出第9、10集，但...下周只会播出1集！
韩剧 2020年8月25日 星期二12:03 Yuan
幸好没有让大家卡在第8集 XD 这周还可以先知道一下剧情！
由李准基、文彩元、张熙轸、徐贤宇等人主演的tvN《恶之花》讲述男主角为了隐藏残酷过去而改变身份与追踪其过去的重案组刑警妻子之间，守护爱情及隐藏真相的悬疑爱情故事。紧凑、烧脑的剧情，加上演员们精湛的演技，受到许多观众们的喜爱，相信有不少人现在都在追这一部吧？（延伸阅读： 《恶之花》第8集：凶手之谜）
近日，因为韩国疫情再度爆发，也有艺人被确诊，数个剧组停工隔离。考虑到工作人员、演员们的健康，CJ ENM旗下的制作公司Studio Dragon已暂停所有拍摄，tvN《恶之花》、OCN《Missing：他们存在过》等都已全面中断拍摄。
不过...这周还是有得追，第9集、第10集将按原定计划在26日、27日播出，下礼拜只会播一集，2日播出第11集，3日则会播出特别节目。虽然《恶之花》已经拍摄到尾声，但...停止拍摄似乎也是有受到点影响，不管怎样还是健康最重要啊！
（图：tvN）
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