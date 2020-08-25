人氣女團 OH MY GIRL 最強領舞 YooA 確定在9月 Solo 出輯！
明星 2020年8月25日 星期二10:45 MiJimin
【經典舞台影片回顧】YooA 是 OH MY GIRL 之中，第一位發行 Solo 專輯的成員啊，加油～！希望能夠很成功。
今早最新消息，OH MY GIRL 的成員 YooA 將會在9月初發行首張 Solo 專輯，這個消息讓粉絲們相當驚喜。
對此，經紀公司 WM 娛樂方面表示：「OH MY GIRL 的 YooA 將會在9月7日發行迷你專輯，正式以 Solo 歌手的身份出道。」讓粉絲們相當期待，擁有甜美笑容和一上舞台就展現超強舞蹈實力的 YooA，也成為了 OH MY GIRL 出道5年以來，最先發行 Solo 專輯並進行活動的成員，透過這一次的回歸 YooA 將會展現怎樣的個人魅力與音樂風格，也讓大家非常好奇。
還蠻期待非常能夠展現她帥氣動感的一面，跳舞時的她真的非常有魅力。
▼在綜藝節目上的特別舞台
（圖：官方）
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