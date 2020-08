《機密同盟》籌拍第二部,炫彬&柳海真有望再度合作! fromis_9 即將回歸!預定 9 月中發行新專輯 本週韓劇《我們,愛過嗎》《模範刑警》完結《Alice》《Missing:他們存在過》首播 ITZY 新專輯銷量創新高 首週賣出逾 14 萬張! 《喜歡布拉姆斯嗎》朴恩斌、金旻載、朴智賢、金聖喆等人出演《Running Man》預告公開 KARD 回歸在即 最新預告片引爆期待! 權珉娥透過新畫報分享近況 「最近過得很好,會繼續和粉絲交流」 AB6IX 將在線上開唱 明日開放預購門票! 這週還是有得追!李準基、文彩元主演《惡之花》按原定計劃播出第9、10集,但...下週只會播出1集! Stray Kids 火速回歸!改版專輯〈IN生〉展現更強烈的魅力 人氣女團 OH MY GIRL 最強領舞 YooA 確定在9月 Solo 出輯! NU'EST黃旼炫要化身校園DJ跟L.O.Λ.E見面啦! 時隔5年要回歸電視劇了?韓孝周有望出演漫改劇《Moving》,是《夫妻的世界》導演的新作! 因疫情入伍前活動取消!朴寶劍將於月底不公開行程低調從軍:呼籲粉絲不要前往送行~ BTS防彈少年團分享最愛冰淇淋,J-Hope選「薄荷巧克力」被Jin吐槽:「真是最差的口味!」 EXO燦烈健身前VS健身後:變化巨大!穿衣顯瘦脫衣有肉♥ 《私生活》徐玄&高庚杓之間的氣流太曖昧了!連秀英都知道的「板橋新婚夫婦」梗XD BTS防彈少年團原型電視劇《藍色天空》選角結束了!傳徐志焄主演,他適合演誰? EXO伯賢在線勸大家規範戴口罩:「不要再只是掛在下巴上啦!」

【經典舞台影片回顧】YooA 是 OH MY GIRL 之中,第一位發行 Solo 專輯的成員啊,加油~!希望能夠很成功。

今早最新消息,OH MY GIRL 的成員 YooA 將會在9月初發行首張 Solo 專輯,這個消息讓粉絲們相當驚喜。



對此,經紀公司 WM 娛樂方面表示:「OH MY GIRL 的 YooA 將會在9月7日發行迷你專輯,正式以 Solo 歌手的身份出道。」讓粉絲們相當期待,擁有甜美笑容和一上舞台就展現超強舞蹈實力的 YooA,也成為了 OH MY GIRL 出道5年以來,最先發行 Solo 專輯並進行活動的成員,透過這一次的回歸 YooA 將會展現怎樣的個人魅力與音樂風格,也讓大家非常好奇。



還蠻期待非常能夠展現她帥氣動感的一面,跳舞時的她真的非常有魅力。

▼在綜藝節目上的特別舞台



(圖:官方)

