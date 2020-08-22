NCT 127 首度以「爱」为主题　耶诞夜前夕发行日语新专辑！

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睽违一年八个月，NCT 127 终於将再度推出日语原创专辑，而且准备一口气推出 23 款组合！

SM Entertainment 本周宣布 NCT 127 将於 12 月 23 日在日本推出第二张迷你专辑〈LOVEHOLIC〉，同时公开首支预告片。



NCT 127 於 2018 年 5 月正式在日本出道，最近一张作品是去年 4 月的首张正规专辑〈Awaken〉。时隔许久后，他们终於将带著收录 7 首歌的〈LOVEHOLIC〉回归，并将以 7 种组合发行，款式总数多达 23 种。

另一方面，NCT 127 在 5 月举行的线上演唱会《Beyond LIVE - NCT 127 : Beyond the Origin》重播内容也已经上线，这周末就能重温当时的精彩啦！



（照片或影片来源：SM Entertainment、avex）

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