Red Velvet Irene听到妹妹们的这句话就「火」了！原来仙女也会生气XD
明星 2020年8月19日 星期三09:17 Rui
哪个女生不想拥有Red Velvet队长Irene的神仙颜值呢? 只是这样的她竟然也会有自卑的地方，比如身高。
日前公开的《Level Up I&S的project!》中，Irene和涩琪邀请了Joy、MAMAMOO玟星来家中开派对，Irene更是亲自下厨为妹妹们准备美食。
玟星来时正巧碰上Irene在做饭，就问了一句：「姐姐很会做饭吗? 」来自大邱的Irene用夹杂著故乡方言的口吻回答：「我会一点。 」没听懂的Joy一边用手势比划一边反问：「小不点? 」
被戳中「伤处」的Irene提高声量说道：「我是说会一点点料理，不是说个子小。 」听得妹妹们哈哈大笑，玟星更是故意调侃：「这些人里面姐姐最小不点了。 」
涩琪、Joy和玟星身高都超过160cm，而Irene只有157cm左右，难怪会小小自卑。 不过谁让队长大人是颜霸呢，这神颜足以掩盖身高小缺陷，毕竟大家都只顾著欣赏她的脸了。
「图：《Level Up I&S的project!》」
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