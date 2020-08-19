是韩国观众管太多，还是他态度有问题？郭度沅在《我独自生活》的坐姿被骂惨！
明星 2020年8月19日 星期三08:30 Rui
郭度沅自己都没想到，一个坐姿竟然能被网友骂。
日前，郭度沅亮相真人秀综艺《我独自生活》，这还是他出道以来首次公开私下生活面貌，却没想到因为坐姿被指态度散漫。
摄影棚内，《我独自生活》的嘉宾们坐在一起观看VCR中自己的生活模样。 他一边看著VCR中的自己，一边露出笑容，状态很是轻松。 与众人虽然放松但都挺直腰背端坐的姿势不同，郭度沅整个人瘫坐在椅子上，双腿伸向远处，亦或是翘著二郎腿，一只手托著下巴，显得十分懒散。
这一切都被观众们看在了眼中，节目播出之后就有观众在网路上留言，批评郭度沅坐没坐相，指责道：「看看他的坐姿」、「年纪这么大了，却坐没坐相」、「无论是坐姿还是说话口气，都让人觉得很没教养」、「其他都还行，但能不能好好坐，也不是你们私下聊天，毕竟是上节目」、「说著说著就瘫在椅子上了，还不说尊敬语，太讨厌了」、「看得人很不舒服」等。
对於这个坐姿，大家怎么看呢？
「图：《我独自生活》截图」
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留言/评论
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這位只是有演員病！
至於什麼是演員病？韓國人縱容岀來的。
1小时前
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韓國的酸民文化 已經到了爐火純青的地步了
2小时前