(G)I-DLE 回歸滿一週 〈DUMDi DUMDi〉銷量為女團單曲史上第二高！
KPOP 2020年8月11日 星期二12:07 施乃琪
(G)I-DLE 自出道以來的每次回歸都讓人眼睛一亮，最新單曲〈DUMDi DUMDi〉的首週銷量和 MV 觀看次數，也在最近雙雙獲得耀眼的成績！
根據 Hanteo Chart 公布的數據顯示，(G)I-DLE 的首張實體單曲〈DUMDi DUMDi〉自 3 日發行滿一週後共賣出 94,587 張，一舉拿下女團單曲首週銷量的史上第二名。
〈DUMDi DUMDi〉中總共收錄了同名主打歌，和不久前 (G)I-DLE 在演唱會上搶先公開的 “i”M THE TREND”，分別由小娟和 Minnie、雨琦與其他音樂人攜手創作，(G)I-DLE 的創作才華也因此再度獲得肯定。
在這同時，”DUMDi DUMDi” 的 MV 在 6 天內便累積了 48,033,211 次觀看數，而在今年第 32 週 (8/2~8/8) 的 K-Pop Radar MV 榜上勇奪冠軍。最後就來看看這首歌的舞蹈練習影片吧！
（照片或影片來源：CUBE Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞