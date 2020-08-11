YG开始认真工作了吗？乐童音乐家确定9月回归...到年末为止将发表3次新曲，已经完成所有歌曲制作！
KPOP 2020年8月11日 星期二12:12 Yuan
乐童音乐家去年发行的歌都还在榜，这次会带来什么样的歌曲，也令人期待！
今日（11日），YG娱乐方面表示：「乐童音乐家（AKMU）计画从9月开始到年末为止，共分3次的形式发表新曲，目前已经完成所有歌曲的制作，为了展现独有的多样色彩，正在准备3部MV。」
这是乐童音乐家在去年10月发行第三张正规专辑《航海》以主打歌《HOW CAN I LOVE THE HEARTBREAK, YOU'RE THE ONE I LOVE》活动之后时隔11个月回归，将以什么样的新曲回归也备受关注。不少网友看到消息表示：「YG要说到做到啊」、「最近怎么这么有效率」、「终於要有新歌听了」、「期待兄妹的新曲」等等。
而妹妹李秀贤日前出演了《Begin Again Korea》（韩国篇已经播出最后一集），在节目中也演唱了许多好听的歌曲，不知道大家有没有看节目呢？
（图：YG、JTBC）
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