《虽然是精神病但没关系》每个人都得到了治愈，找寻到属於自己的人生！金秀贤、徐睿知、吴政世发表终映感言！

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（微雷）金秀贤、徐睿知、吴政世主演的《虽然是精神病但没关系》在昨日播出大结局，收视也刷新了自身纪录，全国7.3％、首都圈8.5％。

第16集中，高文英（徐睿知 饰）和文尚泰（吴政世 饰）的童话书正式出版，也在没关系医院举行了朗读会。结束之后，吴智往院长（金昌完 饰）送了一辆露营车说是给尚泰画完那幅壁画的酬劳，最后三人一起开著露营车去旅行。



在旅行的某天晚上，高文英对文钢太（金秀贤 饰）说：「对不起，我害你受了两次伤，希望以后你不要再受伤了，还有谢谢你带我出来旅行，我爱你文钢太。」



隔一天，文钢太告诉哥哥旅行很有趣，想要玩到腻了为止，这是...文尚泰跟弟弟说：「那你和文英两人去吧！我想去别的地方。」文尚泰继续说：「我也觉得非常有趣，可是我...我想工作，我想画童话书，画画对我来说更有趣，有别的作家很喜欢我的画，说想要和我合作，我现在是被需要的人了。」文钢太拦住了想要阻止的高文英，并问：「哥～真的不需要我吗？」文尚泰：「文钢太是文钢太的主人，你属於你自己，我属於我自己。」对於哥哥选择独立，他是既欣慰又点伤感，看到这段真的也一起流泪啊ㅠㅠㅠㅠ



最终三人都找到了各自真正的脸孔，他们被夺走的并不是三人最真实的脸孔，而是他们找寻幸福的勇气。故事就在这边结束，真的是让人感动、治愈的一部戏啊！而演员们也发表了终映感言。



金秀贤：「感谢这段时间收看《虽然是精神病但没关系》，导演、编剧、工作人员、各位演员们都辛苦了。我曾说过这是一部治愈剧，自己也从中接收了许多正能量，希望大家能从中获得治愈和安慰，就算有事也没有关系。」



徐睿知 ：「表面上看起来很冷漠、很华丽，但是看到非常孤独文英的伤口时，我很心痛。和钢太、尚泰成为家人治愈的过程非常感人，作为高文英受到很多喜爱感到很幸福。感谢喜爱《虽然是精神病但没关系》的观众们。」



吴政世：「遇见了特别的尚泰，宽阔了新眼界，尚泰是我饰演过的角色中最单纯、最有人情味的，感谢看著他变成真正的大人、一起哭、一起笑、一起加油的观众们。」





（图：tvN、IG@soohyun_k216）

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