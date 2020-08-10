《雖然是精神病但沒關係》每個人都得到了治癒，找尋到屬於自己的人生！金秀賢、徐睿知、吳政世發表終映感言！

（微雷）金秀賢、徐睿知、吳政世主演的《雖然是精神病但沒關係》在昨日播出大結局，收視也刷新了自身紀錄，全國7.3％、首都圈8.5％。
第16集中，高文英（徐睿知 飾）和文尚泰（吳政世 飾）的童話書正式出版，也在沒關係醫院舉行了朗讀會。結束之後，吳智往院長（金昌完 飾）送了一輛露營車說是給尚泰畫完那幅壁畫的酬勞，最後三人一起開著露營車去旅行。
在旅行的某天晚上，高文英對文鋼太（金秀賢 飾）說：「對不起，我害你受了兩次傷，希望以後你不要再受傷了，還有謝謝你帶我出來旅行，我愛你文鋼太。」
隔一天，文鋼太告訴哥哥旅行很有趣，想要玩到膩了為止，這是...文尚泰跟弟弟說：「那你和文英兩人去吧！我想去別的地方。」文尚泰繼續說：「我也覺得非常有趣，可是我...我想工作，我想畫童話書，畫畫對我來說更有趣，有別的作家很喜歡我的畫，說想要和我合作，我現在是被需要的人了。」文鋼太攔住了想要阻止的高文英，並問：「哥～真的不需要我嗎？」文尚泰：「文鋼太是文鋼太的主人，你屬於你自己，我屬於我自己。」對於哥哥選擇獨立，他是既欣慰又點傷感，看到這段真的也一起流淚啊ㅠㅠㅠㅠ
最終三人都找到了各自真正的臉孔，他們被奪走的並不是三人最真實的臉孔，而是他們找尋幸福的勇氣。故事就在這邊結束，真的是讓人感動、治癒的一部戲啊！而演員們也發表了終映感言。
金秀賢：「感謝這段時間收看《雖然是精神病但沒關係》，導演、編劇、工作人員、各位演員們都辛苦了。我曾說過這是一部治癒劇，自己也從中接收了許多正能量，希望大家能從中獲得治癒和安慰，就算有事也沒有關係。」
徐睿知 ：「表面上看起來很冷漠、很華麗，但是看到非常孤獨文英的傷口時，我很心痛。和鋼太、尚泰成為家人治癒的過程非常感人，作為高文英受到很多喜愛感到很幸福。感謝喜愛《雖然是精神病但沒關係》的觀眾們。」
吳政世：「遇見了特別的尚泰，寬闊了新眼界，尚泰是我飾演過的角色中最單純、最有人情味的，感謝看著他變成真正的大人、一起哭、一起笑、一起加油的觀眾們。」
（圖：tvN、IG@soohyun_k216）
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