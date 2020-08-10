SuperM将於8月14日回归！发表全新单曲《100》

SuperM将於8月14日回归！发表全新单曲《100》

KPOP   2020年8月10日   星期一11:59   Sani  

这次的新歌《100》由成员Mark亲自参与词曲创作，让人更加期待啊！

SuperM将於8月14日下午1点（EST北美东部时区14日0点，PST太平洋时区12日21点），通过FLO、Melon、Genie、iTunes、Apple Music、Spotify等平台同时发布新歌《100》。

这是SuperM在首张正规专辑《Super One》之后发行的第一首单曲，歌词呈现了SuperM的消除不可能、尽全力向顶峰奔跑的能量，曲风是breakbeat，成员Mark亲自参与了作词和作曲。

包含《100》和即将公开的单曲《Tiger Inside》、正规一辑《Super One》在内，SuperM的作品一直在传递积极向上的资讯：我们全都是特别的-135 Super）的存在，每个人（One）都有自己的力量，让我们用同一个（One）力量战胜困难。

期待SuperM的回归！

（图源：SM）

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