SuperM将於8月14日回归！发表全新单曲《100》
KPOP 2020年8月10日 星期一11:59 Sani
这次的新歌《100》由成员Mark亲自参与词曲创作，让人更加期待啊！
SuperM将於8月14日下午1点（EST北美东部时区14日0点，PST太平洋时区12日21点），通过FLO、Melon、Genie、iTunes、Apple Music、Spotify等平台同时发布新歌《100》。
这是SuperM在首张正规专辑《Super One》之后发行的第一首单曲，歌词呈现了SuperM的消除不可能、尽全力向顶峰奔跑的能量，曲风是breakbeat，成员Mark亲自参与了作词和作曲。
包含《100》和即将公开的单曲《Tiger Inside》、正规一辑《Super One》在内，SuperM的作品一直在传递积极向上的资讯：我们全都是特别的-135 Super）的存在，每个人（One）都有自己的力量，让我们用同一个（One）力量战胜困难。
期待SuperM的回归！
（图源：SM）
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