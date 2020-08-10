《金秘书为何那样》朴叙俊、朴敏英「浪漫床戏」片段，在Youtube点击率破亿！现在看也是让人脸红心跳♥
韩剧 2020年8月10日 星期一13:20 Yuan
应该没有人没看过这段吧 >//< 赶紧再去复习一次啦！
由朴叙俊、朴敏英主演的《金秘书为何那样》改编自同名漫画，讲述财阀二世、「裕明集团」副会长、颜值实力兼具的男主李英俊，和在他身边如影随形、既当秘书又当司机、能力满分的9年女秘书金微笑的故事。
第13集中，金微笑主动来到副会长李英俊的家：「我不回家，会整晚和副会长在一起。」李英俊：「现在就这样进到我家的话，今晚我无法调节速度，今晚...我绝对无法踩煞车。」两人一路吻到了房间，李英俊将自己的衣服一件件脱掉，露出结实的胸膛，还甜蜜告白：「我爱你。」这段当时播出时，也引发不少讨论，让人脸红、害羞啊（笑）！
在2年后，这段在Youtube点击突破一亿，真的很厉害！不少网友也留言：「It is 100 million now，this is crazy」、「Season 2 please」、「哇呜～破亿了！应该没有人没看过这个片段吧」、「居然都两年了」、「这一对CP很可以啊」、「两人真的好配」等等，大家就再去回顾一下啦！
（图：tvN）
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