金秀贤与他的那些霸道「女友们」！再这样下去要变菁英、窝囊、受气男专业户了XD

金秀贤在韩剧圈有自己的「窝囊废」赛道（本文中「窝囊废」非贬义，可以理解为与霸总完全相反的人设，主打一个不乱来且乖乖在一旁帮老婆提包的形象），「女友」全都是霸道型。

韩剧《泪之女王》已经开播，故事围绕著财阀集团展开，只不过通常的霸道男总裁和灰姑娘的设定变成了霸道女总裁与小娇夫的故事，连家族祭祀时在厨房里忙碌的都是高大帅气、家境优渥的学霸男菁英们，入赘到了以重女轻男的财阀家族后，集体成了女儿们的「男版贤内助」。 身为财阀嫡系女婿的白贤佑（金秀贤 饰）自然是女婿们中的老大，谁让自己的老婆是财阀继承人呢。



剧中虽说是白贤佑娶了洪海仁（金智媛 饰），倒不如说是他嫁入了洪海仁的家，婚后三年逆来顺受，自己的上司是老婆，上司的上司是老婆的爷爷，工作也是为财阀的家人们解决法律上的烂事，总之24小时没有任何喘息的机会。 明明婚前洪海仁承诺过「不会再让你流一滴眼泪」，谁能想到婚后的日子能窝囊成这样呢，金秀贤完美体现出了角色有能耐实则无力招架的一面，一脸憋屈，但又脾气低到不想为自己辩解、懒得跟任何人争论。



其实金秀贤的霸道女友们不只金智媛一人，纵观他主演过的作品，几乎每一部都会被女主欺负到哭，绝对是韩剧中的「窝囊废第一人」。

我们先从《梦想起飞 DREAM HIGH》说起，当时一部剧捧红了金秀贤、秀智和 IU。 金秀贤饰演的「宋森动」是个说著一口方言的傻小子，但却是天才型学生，因为暗恋高慧美（秀智 饰）而来到麒麟艺校。 而慧美从小就聪明自尊心强，是做什么都没有错过第一名的天才，只是脾气极差，对待宋森动也几乎从未给过好脸色，只不过宋森动对来自对方的一切行为、态度都全然接受，酸涩中带甜，这可能就是初恋的味道吧。



《来自星星的你》，金秀贤和全智贤主演的这部剧当年可是掀起收视热浪，火遍全亚洲。 金秀贤扮演的外星人「都敏俊」与人类世界的顶流女明星「千颂伊」坠入了爱河。 一个是作风古派、循规蹈矩的活了400年的外星人，一个是在女神和女神经之间自由切换、无知的美貌女明星，哪怕都敏俊有任何超能力都对千颂伊的撒娇耍赖无能为力，心甘情愿地臣服在了她的石榴裙下。



《制作人》中金秀贤又和 IU 合作了，这次 IU 饰演了人气女团中的人气成员 Cindy，金秀贤出演了新进PD白承灿。 Cindy 因为年幼出道过早接触了人际社会，导致性格冰冷。 最开始时，她同样对还是新人的PD白承灿冷言冷语，只不过相处过程中慢慢喜欢上了对方，整个人这才开始有了温度。 说话吞吞吐吐、犹豫且含糊不清的白承灿碰上毒舌又理性冰冷的 Cindy，两人之间的微妙氛围很好磕。



《虽然是精神病但没关系》从剧名开始就与众不同，女主角「高文英」（徐睿知 饰）也是金秀贤主演过的所有作品女一号里最神经质、最作的一位。 上一秒还是安安静静的淑女，下一秒可能就变成了歇斯底里的悍妇，身为精神病院护工的文钢太（金秀贤 饰）也只能从一开始的强烈拒绝到后期的全身心接受、安抚，忍耐力十足。 面对女友和亲大哥的争吵，文钢太每一秒都想要逃跑，他就属於那种知道自己管不住，但还是会为大家努力的讨好型窝囊废（笑）。



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