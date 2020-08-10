权珉娥已出院归家！妈妈生病，姐姐患癌：她真的没有可依靠的人

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AOA前成员权珉娥现已出院回家，由妈妈陪在她身边。

8月8日晚，权珉娥在IG上发文并PO出再次割腕的照片，血淋淋的手腕震惊所有人。 公司看到后即刻报警，随后权珉娥被送医治疗。9日，权珉娥经纪公司先透露：「珉娥在医院里接受治疗，妈妈也来到医院陪著她。 公司认为她需要进行长期治疗，但这是应该和家人、医生一起讨论后决定的。 」同日晚些时候，经纪公司表示权珉娥已经出院，接下来由妈妈陪伴往返医院进行余下的治疗。

权珉娥7月发文爆料自己曾常年遭受AOA队长申智珉的霸凌，随后申智珉宣布退队。 8月6日，权珉娥在IG上公开割腕后的缝合照。 8日，权珉娥PO出再次割腕的照片，发文表示：我不要委屈地离开，申智珉、韩胜浩、金雪炫好好地活著吧，我的妈妈、姐姐和家人们肯定一句话也说不出，什么罪也没有，只是哭著吧。 」



接二连三的自残看得网友和粉丝们很是心疼，此时关於她的家庭状况再次被提及。 了解权珉娥家庭的粉丝都表示「她真的没有可依靠的人」。先是2014年，当时还是AOA一员的权珉娥失去了支柱一样的父亲。 今年的6月，奶奶也去世了，短短几年失去两位亲人令她备受打击。 现在权珉娥剩下的只有妈妈和姐姐了，然而两人的身体状况也很令人担忧。 上个月权珉娥曾在IG上回复黑粉，表示「我也很想关了（IG），因为要照顾妈妈」侧面提及母亲生病的事情。 同日，她又称：「我姐姐也患癌了，动不动就要送急诊。 」透露整个家庭都陷入困境中。

得知权珉娥家庭状况的网友也留言表示惋惜和心痛，称：「身处其中真的会崩溃」、「太惨了，难怪姐姐会精神崩溃」、「她真的没有可以依靠的人了」等。

「图：权珉娥IG」

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