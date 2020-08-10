韩国女国会议员穿「粉红连身裙+球鞋」开会挑战议会礼仪

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议会作为订立一国法律的重要场所，有言为了尊重这庄严与崇高的任务，所有代议士都必须穿上象徵著严肃的正装，才能踏入议会工作。但随著时代变化，也有不少新一代进入议会的新派议员，他们则认为议员的主要任务是代表民意订立法律，不是以衣著来规范他们的身份，因而经常不拘小节地穿轻便服来议事堂议政。

今天韩国国会便发生了一单因国会议员衣著而引起的争议事件。事源今日韩国国会全体会议上，作为宪政史上年纪最轻，大学期间曾是电竞社团的负责人，后来亦是网络直播主播（BJ）的新晋国会议员柳浩贞（류호정），戴上黄色口罩，穿上一条粉红色圆点连身裙，脚则穿上一对运动鞋参与会议，会招来议会内外人士广为评论。

先是一个称为「共同民主党的一百万党员聚会」的脸书群组内，有网民留言指斥柳议员「穿适合场合的衣服也是对对方的礼仪」、亦有人抨击她「你是来国会玩的吗？」、「去国会度假了吗？」。另外，也有一些人带有恶意性歧视的留言指她是把「国会变成进行性交易营业的场所」。

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反之，也有人网民拥护柳议员的行为，指衣著根本不构成对议员能力与品格评核的标准。例如有网民说「服装和办事有什么关系」、「在保守的国会里看到破格的服装，感觉很新鲜很好」。另外，也有人提出夏天解开领带和恤衫颈钮扣的男议员也比比皆是，难道这也是违背礼仪的吗？，因而亦有留言批评这种衣著规范，本身就是权威主义。

其实，柳浩贞议员的在参与国会事务时穿著的服饰，也不是首次引来社会热议，上月她曾身穿短裤和外套参加了全体会议，四天之后，她又在会议上穿著牛仔裤和白色衬衫。上周，她则穿上牛仔裤和牛仔衬衫，展示了她的「牛仔服装」风格。

而根据韩国国会《国会法》第 25 条，它只是笼统地规定﹁议员必须保持议员的品位」而已，未有就什么是合适的服饰风格，定下任何标准规则。在韩国国会议政历史上，穿上非正装出席会议的例子也曾发生过。留著胡子，穿长袍和胶鞋，因其形象酷似电影《魔戒》人物「甘道夫」的前国会议员姜基甲，他的装束也曾经备受争议。

另外，2003 年以年轻年纪，身为「改革国民党」议会代表的柳时敏，为了破革守旧的议会文化，他也曾在上身穿著 T 恤并西装外套，下身则穿白色西裤，出席议会宣誓仪式。当时，同僚议员们对柳议员大声抗议，称「是来这里打桌球吗？」、「对国民没有礼貌」、「到外面去！」等抨击。而由於当时大国家党议员集体退场，议员宣誓被迫推迟，柳时敏最终也被迫不得不系上领带，在第二天再次宣誓。

只是，从对柳浩贞议员的指责含有歧视女性的视角来看，这跟早年前对柳时敏前议员衣著抨击的事例大有不同，当年那些批评柳时敏的声音，都只是以没穿正装的他「没有资格」担当议员而已，但今天冲向柳浩贞议员而来的非议，不少都是来自当年跟柳时敏份属同一阵营，出身自民主进步派，且曾经支持他勇敢地挑战议会不成文规范的国民代表，今天他们却不但不接受柳浩贞的破格行为，更反过来以带有性歧视的语言，对她指斥，影响了不少外界对那些政治人物的道德观感。

而透过柳浩贞此次争议事，跟早年前韩国 MBC 电视台晨早新闻节目上，女主播林贤珠破天荒地戴上了眼镜来报导新闻，因而成为新闻热话的情况大同小异。这些女性，都是以自身出发，同样希望能透过破格行为，以挑战主流男性社会以「有色眼镜」视女性工作者，当中种种不能逾越的禁忌与潜规则，来凸显当中不合理与不公平之处，从而带动社会反思在今天韩国社会下，国民不应再对这些问题视而不见，反而应该更勇敢地，跟受害者站在一起，推进这个社会不断进步，革除封建不当之风。

对於柳浩贞而言，幸好在一众抨击声音下，她依然故我，无惧挑战，说「我也只是想打破象徵著以西装和领带，由 50 多岁韩国男性为中心的国会惯例」。而且，她亦自称为「立法劳动者」，穿著轻松衣服办工，不存在什么不当问题。

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参考报导：https://bit.ly/3gxZKUW / https://bit.ly/31kvvKN

图片来源：https://bit.ly/39X50io

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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