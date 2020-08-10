【有片】BTS防弹少年团为什么不告诉J-HOPE今天的舞台风格？留他独自一人...

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粉丝们的鹰眼启动功能，爱豆们的一举一动都逃不过他们的眼睛。

防弹少年团去年年底参加MELON MUSIC颁奖盛典的影片最近又突然火了起来，原来是有粉丝发现一向以整齐划一的舞台风格著称的BTS怎么有人和其他人的表情管理不一样? 虽说不追求完全一致，但大体氛围应该是同一种风格啊?

说的就是J-HOPE~这是INTRO之后的表演，成员们穿著校服坐在布置成教室一样的舞台上，镜头扫过每个成员。 JIMIN、RM、V、柾国、JIN和SUGA都是相似的表情，不苟言笑，看上去还有些严肃，总之就是高冷范。



再来看看J-HOPE，满脸阳光又明媚的笑容，有种在照顾新入学学弟的暖心前辈的感觉！哈哈哈，有粉丝就调侃，难道演出前大家都没有告诉J-HOPE的舞台风格是什么?



那肯定不是了！！毕竟作为文学少年，J-HOPE最擅长的是感情的自然流露，故意扮酷真的不行！



「图：YouTube」

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