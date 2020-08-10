權珉娥已出院歸家！媽媽生病，姐姐患癌：她真的沒有可依靠的人

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AOA前成員權珉娥現已出院回家，由媽媽陪在她身邊。

8月8日晚，權珉娥在IG上發文並PO出再次割腕的照片，血淋淋的手腕震驚所有人。 公司看到后即刻報警，隨後權珉娥被送醫治療。9日，權珉娥經紀公司先透露：「珉娥在醫院里接受治療，媽媽也來到醫院陪著她。 公司認為她需要進行長期治療，但這是應該和家人、醫生一起討論後決定的。 」同日晚些時候，經紀公司表示權珉娥已經出院，接下來由媽媽陪伴往返醫院進行餘下的治療。

權珉娥7月發文爆料自己曾常年遭受AOA隊長申智珉的霸凌，隨後申智珉宣布退隊。 8月6日，權珉娥在IG上公開割腕後的縫合照。 8日，權珉娥PO出再次割腕的照片，發文表示：我不要委屈地離開，申智珉、韓勝浩、金雪炫好好地活著吧，我的媽媽、姐姐和家人們肯定一句話也說不出，什麼罪也沒有，只是哭著吧。 」



接二連三的自殘看得網友和粉絲們很是心疼，此時關於她的家庭狀況再次被提及。 了解權珉娥家庭的粉絲都表示「她真的沒有可依靠的人」。先是2014年，當時還是AOA一員的權珉娥失去了支柱一樣的父親。 今年的6月，奶奶也去世了，短短幾年失去兩位親人令她備受打擊。 現在權珉娥剩下的只有媽媽和姐姐了，然而兩人的身體狀況也很令人擔憂。 上個月權珉娥曾在IG上回復黑粉，表示「我也很想關了（IG），因為要照顧媽媽」側面提及母親生病的事情。 同日，她又稱：「我姐姐也患癌了，動不動就要送急診。 」透露整個家庭都陷入困境中。

得知權珉娥家庭狀況的網友也留言表示惋惜和心痛，稱：「身處其中真的會崩潰」、「太慘了，難怪姐姐會精神崩潰」、「她真的沒有可以依靠的人了」等。

「圖：權珉娥IG」

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