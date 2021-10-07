终於等到这一天！2AM继「死也不能放开你」后再度录制房时爀歌曲！将与朴轸永歌曲并列双主打歌

尖叫声〜由赵权、李昶旻、林瑟雍、郑珍云所组成的美声2AM回来了！目前2AM已经完成了房时爀的歌曲录音，即将以他们最完美的状态回归歌坛！

今日韩国媒体JTBC报导，据许多歌谣届的相关人士透露，组合2AM已接收了来自房时爀的歌曲并完成录音，即将作为新专辑主打歌曲发表。而其实2AM还有另一首来自另一位歌坛泰斗朴轸永的歌曲，将带著双主打歌华丽回归。房时爀在一手打造了全球人气爆红的防弹少年团之后，很少再给其他团体歌曲，因此粉丝们也相当期待本次房时爀的作品。



2008年就曾以朴轸永的歌曲「这首歌」出道的2AM，在2010年更出了一首红遍大街小巷的歌曲「死也不能放开你」，这首火红的歌曲作者就是房时爀。这两位创作者都曾让2AM拥有发光发热的时光，也夺得多项大奖，2AM在2014年最后一次合体推出专辑「Let’s Talk」后，粉丝们就再也没能听见这样的美声了，直到7年后的今天，下个月2AM即将华丽回归。



成员中赵权相当活跃於综艺节目与音乐剧领域，而昶旻也曾与李贤组成团体Homme出片，珍云以及瑟雍也都各自在戏剧上有所表现，如今四人终於又再度走在一起，令许多粉丝非常开心并期待他们的表现。

（封面图源：Facebook@2amofficial）

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