SF9路云太可怜了，被迫拄拐杖工作！完全被公司当成了赚钱工具

SF9成员路云的粉丝们怒斥经纪公司FNC娱乐不顾路云的伤势，强迫他工作，完全把他当成了赚钱工具。
近几日的韩网上涌出不少关於路云带伤工作的照片，引起争议，尤其是他的粉丝们更是愤怒、心疼。 愤怒於经纪公司不顾艺人的健康情况，心疼本命生病了也得不到休息。7月16时，SF9《夏日香气（Summer Breeze）》活动中，路云公布了腰伤复发的消息，并表示即将暂停活动，让粉丝们十分难过。哪知第二天7月17日，粉丝们在淩晨公开的SF9电视购物日程表上面看到了路云的名字。
7月20日电视购物日程当天，路云拄著拐杖亮相，能够清楚地看到路云状态很不好，粉丝们看到之后就著急了，说好的以艺人身体为重，让他好好休息呢？竟然让他以这个状态来工作？
7月28日，大概是知道了粉丝们的反应，路云留言告诉大家不要担心。然而在此之后公司仍然强迫路云继续参加签售会，并没有如约让他休息。有粉丝们询问路云8月7日的生日计画，他当时回应马上就要拍新剧，为了尽早恢复，所以在生日那天应该会什么都不做，在家里好好休息。结果第二天，公司就发布了他的新行程：8月7日，线上签售会。
看到受伤的艺人得不到充分的休息，被工作视为赚钱工具，让不少网民们也感到气愤，众人在网路上留言指责，称：「这都什么年代了，还搞压榨艺人这一套」、「这样下去伤势好不了怎么办」、「看到拄拐杖，真的...我都觉得很难过了，粉丝肯定气炸了」等。
「图：theqoo、PANN、NATE PHOTOS」
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