[好片推荐]《魔鬼对决》下周上映观前看点 ! 虽是动作爽片却暗藏洋葱 权珉娥再次尝试自杀被送医！割腕次数太多神经断裂：要一句FNC&智珉的真心道歉怎么这么难 集万千男饭的嫉妒於一身！因为他「我姐姐是Arin，我的女性好友是曹柔理＆李彩演」 「NCT Mark你妹妹在中国拍广告啦！」男爱豆跨国撞脸女童模特，真的超像！ 科幻烧脑新剧《Alice》「无痛刑警」周元VS「物理天才」金喜善剧照首公开！ GD和家人一同庆生，大手笔送金敏俊昂贵礼物！原来姐姐私下都是这么叫弟弟的XD 韩国犯罪心理学家解读「素媛案」受害者娜英的画：「请让他在监狱里住满60年」 BTS防弹少年团重拍童年老照片，服装姿势一模一样！V的爱好真的是十几年都没变过XD

前AOA成员权珉娥再次试图自杀的消息震惊了所有人。

8月6日，权珉娥通过个人IG公开近况，并留下了一大段长文。 照片是权珉娥自残后的手腕，深浅不一的多层刀疤最上面缝著黑线，显然是她又一次自残了。



权珉娥在文中表示：「我就直说了，这是和FNC方面聊过之后发生的事情。 那个说求原谅的姐姐的声明里竟然其实是工作人员的手笔......来求原谅的人会那样瞪著眼睛、找刀子，还用那样的口气说话，这些都记不起来了? 怎么会记不起来了呢? 那我还要你们什么道歉? 算了，我放弃了。」

「总之看了FNC方面的KAKAO TALK之后觉得太荒唐了，又一次尝试自杀。 经纪公司的经纪人来找我，把我送到大学医院，因为割了太多次，神经都断了，麻药也不管用，忍受著针刺线穿的痛苦，医生给我打了镇定剂，我还真是让医生们受累了......我也很自责啊，前经纪人姐姐作为保护者一直守在我身边。」



对於让自己承受10年霸凌之苦的智珉，权珉娥再次在SNS中点名，称：「那个姐姐（智珉）的声明最后，听说一开始是写了『给珉娥狗』，不知道被谁要求改掉了，换成了『给珉娥』。 听说是暂停活动了，是打算风声平息后再出来吗? 我绝对不允许，这11年里我所受的痛苦可比她多了... 她当时发了『小说』'两个字，后来被经纪人要求删掉... 我想要一句FNC和姐姐的真心道歉怎么就这么难呢? 反正你们也错过了道歉的最佳时间，那么就请你们好好对待练习生、旗下歌手、演员、前辈们，不要再出现像我这样的人了...」

「图：权珉娥IG」

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