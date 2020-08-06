集万千男饭的嫉妒於一身！因为他「我姐姐是Arin，我的女性好友是曹柔理＆李彩演」

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「我姐是女爱豆，我好友还是女爱豆」小编想OH MY GIRL Arin的弟弟可以那么理直气壮的说XD

能这么理直气壮地炫耀自己很有「女爱豆福」的估计只有OH MY GIRL Arin的弟弟了，这得让多少男生们羡慕嫉妒恨啊？Arin的弟弟崔熙俊（音译）虽然不是艺人，却拥有爱豆黄金人脉，尤其是女爱豆。 高中毕业时，姐姐就亲自到场庆祝他毕业，姐弟感情也是真的好。



崔熙俊上过《挑战！Golden Bell》节目，在节目里表示「看到姐姐被大家喜爱就会觉得很幸福」。姐姐的团队出新歌，弟弟立马SNS上做宣传。 家族旅行时，也经常晒出和姐姐的合影，一看就是个宠姐好弟弟。



除了有个人气爱豆姐姐，崔熙俊的女爱豆好友名单里还有IZ*ONE的曹柔理和李彩演。《Produce 48》播出当时，崔熙俊就在SNS上帮曹柔理拉票，直指对方是自己的好友。曹柔理和李彩演进入最终出道名单时，他也不忘发SNS祝贺两人，感谢网友们的支持。



长相颇有男爱豆气质的崔熙俊最近还因为各种「女友视角照」成为网络红人，圈了不少少女粉丝。



「图：SNS截图、NATE PHOTOS」

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