[好片推荐]《魔鬼对决》下周上映观前看点 ! 虽是动作爽片却暗藏洋葱

由两大演技男星黄晸玟、李政宰共同演出的2020年强档动作片《魔鬼对决》，即将於8月12日在台正式上映，先为大家整理观前看点，以及除了亮眼大卡司以外，其他更加吸引观众们的关键。
＃全片充满紧张追击感，切勿错过任何一个画面
《魔鬼对决》剧情描述杀手仁南（黄晸玟饰）执行完最后一次任务，正想隐退之时，却接到昔日恋人的求救联络，让他直冲泰国，但杀手雷（李政宰饰）却因兄弟被仁南杀害而誓言讨回公道，仁南救人刻不容缓，雷却急於为哥哥复仇，循线杀光所有仁南身边的人，两人的追击谁更技高一筹？
＃全片杀人不眨眼却不见喷溅的血腥感
《魔鬼对决》是杀手间的对决，自然有著许多打斗与砍杀的血腥暴力场面，不过导演因为顾及到许多不喜血腥的观众层，这些杀人的镜头通常只透过声音与表情演出，听见了刀砍杀人体的声音、血液大量流出的声音等，却没有残忍的血腥场面，出色的音效以及演员们的表情令观众们更加投入剧情，也不用担心有恶心感。
＃主要演员们的出色表现
黄晸玟与李政宰在《暗黑新世界》后睽违七年的再度合作，《魔鬼对决》中从两人无替身的华丽近身打斗，到多人大规模的枪战场面，令人目不暇给。尤其两人各自面对面奔向对方决一死战的眼神，更是本片一大看点，加上本片亮点朴正民，这一位可塑性极高的演员，每一次出现总令人眼睛一亮，这一次更是饰演一位跨性别者，他戴上俏丽假发，总是穿著薄纱或是露出小蛮腰的上衣，常常翻白眼噘嘴喊著欧巴，虽然戏份不多却有著极重要的存在感。
＃喜爱《即刻救援》与《大叔》的观众不可错过
亲情一向是近来韩片中不可或缺的一环。杀手之前他是一个爸爸，仁南知道了女儿的存在后，却想结束孤单逃亡的生活，望向女儿的眼神展现铁汉柔情。虽然自己正被追杀，不过他却只朝向女儿飞奔，与时间赛跑的仁南与丧心病狂的雷，除了看到火拚的爽快场面以外，竟然还是需要带上面纸的一部作品。《魔鬼对决》将於8月12日正式在台上映。
照片/影片：采昌国际多媒体
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