權珉娥再次嘗試自殺被送醫！割腕次數太多神經斷裂：要一句FNC&智珉的真心道歉怎麼這麼難

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前AOA成員權珉娥再次試圖自殺的消息震驚了所有人。

8月6日，權珉娥通過個人IG公開近況，並留下了一大段長文。 照片是權珉娥自殘後的手腕，深淺不一的多層刀疤最上面縫著黑線，顯然是她又一次自殘了。



權珉娥在文中表示：「我就直說了，這是和FNC方面聊過之後發生的事情。 那個說求原諒的姐姐的聲明裡竟然其實是工作人員的手筆......來求原諒的人會那樣瞪著眼睛、找刀子，還用那樣的口氣說話，這些都記不起來了? 怎麼會記不起來了呢? 那我還要你們什麼道歉? 算了，我放棄了。」

「總之看了FNC方面的KAKAO TALK之後覺得太荒唐了，又一次嘗試自殺。 經紀公司的經紀人來找我，把我送到大學醫院，因為割了太多次，神經都斷了，麻藥也不管用，忍受著針刺線穿的痛苦，醫生給我打了鎮定劑，我還真是讓醫生們受累了......我也很自責啊，前經紀人姐姐作為保護者一直守在我身邊。」



對於讓自己承受10年霸凌之苦的智珉，權珉娥再次在SNS中點名，稱：「那個姐姐（智珉）的聲明最後，聽說一開始是寫了『給珉娥狗』，不知道被誰要求改掉了，換成了『給珉娥』。 聽說是暫停活動了，是打算風聲平息後再出來嗎? 我絕對不允許，這11年裡我所受的痛苦可比她多了... 她當時發了『小說』'兩個字，後來被經紀人要求刪掉... 我想要一句FNC和姐姐的真心道歉怎麼就這麼難呢? 反正你們也錯過了道歉的最佳時間，那麼就請你們好好對待練習生、旗下歌手、演員、前輩們，不要再出現像我這樣的人了...」

「圖：權珉娥IG」

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