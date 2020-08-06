科幻烧脑新剧《Alice》「无痛刑警」周元VS「物理天才」金喜善剧照首公开！
韩剧 2020年8月6日 星期四08:30 MiJimin
这个组合真的是太～强～大～了～！只要剧本够强，特效够精致，下一波话题王很有可能就是这部罗，期待一下～～～！（八月底新剧）
SBS 全新金土剧《Alice》（周五、六播出）官方首度公开了男女主角的人物剧照，也让大家对心目中的角色，有了更加立体的形象。
《Alice》讲述因死亡而被迫分开的一对男女，跨越时空的限制，如同魔法般再次重逢的故事。（本剧会在黄Viu煲剧平台播出，香港观众请留意）
▼最新预告，金喜善饰演周元的妈妈，为了儿子她愿意付出一切，在被杀了之后，周元誓言要抓住杀害妈妈的凶手，而成为了刑警，某天和妈妈长得一样的女人再次出现，他离真相能否更进一步…，时间旅行的秘密又是什么？
【人物简介】
▼周元饰演感觉不到疼痛的刑警「朴真坚」，在被卷入可疑事件时，他经由【Alice】得知时间旅人的事。
▼金喜善饰演握有揭开时间旅人秘密之关键的物理学奇才「尹太伊」，她遇见了声称与自己是「命中注定地重逢」的刑警朴真坚后，与他齐心协力解开了时间旅行的秘密。
主演名单中还有郭时阳、李多寅、金相浩、崔元英…等实力派演员大集合，阵容相当坚强。
《Alice》将会在8月28日晚间十点首播。
（图：官方剧照）
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