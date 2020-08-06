科幻燒腦新劇《Alice》「無痛刑警」周元VS「物理天才」金喜善劇照首公開！

這個組合真的是太～強～大～了～！只要劇本夠強，特效夠精緻，下一波話題王很有可能就是這部囉，期待一下～～～！（八月底新劇）
SBS 全新金土劇《Alice》（週五、六播出）官方首度公開了男女主角的人物劇照，也讓大家對心目中的角色，有了更加立體的形象。
《Alice》講述因死亡而被迫分開的一對男女，跨越時空的限制，如同魔法般再次重逢的故事。（本劇會在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾請留意）
▼最新預告，金喜善飾演周元的媽媽，為了兒子她願意付出一切，在被殺了之後，周元誓言要抓住殺害媽媽的兇手，而成為了刑警，某天和媽媽長得一樣的女人再次出現，他離真相能否更進一步…，時間旅行的秘密又是什麼？
【人物簡介】
▼周元飾演感覺不到疼痛的刑警「朴真堅」，在被捲入可疑事件時，他經由【Alice】得知時間旅人的事。
▼金喜善飾演握有揭開時間旅人秘密之關鍵的物理學奇才「尹太伊」，她遇見了聲稱與自己是「命中註定地重逢」的刑警朴真堅後，與他齊心協力解開了時間旅行的秘密。
主演名單中還有郭時暘、李多寅、金相浩、崔元英…等實力派演員大集合，陣容相當堅強。
《Alice》將會在8月28日晚間十點首播。
（圖：官方劇照）
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