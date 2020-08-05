时隔短短四个月，TWICE 又要回归了？JYP 证实「的确在准备新专辑」
KPOP 2020年8月5日 星期三12:19 施乃琪
出道四年多来，TWICE 始终以稳定的间隔回归，今天又传出她们将在 10 月发行新作品！
今天（5 日）传出 TWICE 有望於 10 月时带著新专辑回归韩国歌坛，对此 JYP Entertainment 回应：「TWICE 的确正在准备新专辑，待敲定细节事项后就会正式宣布。」
TWICE 於 6 月 1 日时才刚发行第九张迷你专辑〈MORE & MORE〉，并再度横扫各种音源排行榜，最近也在 Gaon Chart 上半年结算中成为销量最高的女团；在结束〈MORE & MORE〉的活动后，TWICE 也立刻转往日本宣传新单曲。
另一方面，TWICE 将於 8 月 9 日举行线上演唱会《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》，以「在一天之内开完世界巡回演唱会」为概念，准备透过最新的 AR 技术和界各地的粉丝同步交流！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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