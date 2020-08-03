[抢先听]「学长，生日快乐！」NU'EST黄旼炫选在生日当天8月9日公开Cover《想见你》OST全曲

团体NU'EST成员黄旼炫将於8月9日向粉丝们公开惊喜礼物，也就是穿上了制服变成李子维，Cover这首大家耳熟能详的OST“想见你想见你想见你”，他也在IG公开了短影片预告。
日前虽已有消息以及概念照片公开，NU'EST黄旼炫即将公布Cover的台剧《想见你》OST主题曲，他也透过IG上传了短短影片让大家抢先听一小段，标准的国语发音以及温柔嗓音，配上黄旼炫的凤南高中学长造型，再度让大家回到电视剧中的回忆里。
影片中是个下雨天，撑著雨伞在铁道边的黄旼炫，听著随身听寻找著某人，还有穿著制服的黄旼炫洋溢著青春感受，短短的公开这首歌曲的副歌，让人直呼看不过瘾。黄旼炫的造型与剧中许光汉所饰演的李子维十分相似，更拿著穿越时空的重点随身听，之前大家也注意到他的学号就是他的生日950809，柔和的音色与他的情感传递，唱出属於黄旼炫的“想见你想见你想见你”。
黄旼炫过去曾应台湾媒体要求，清唱了一小段这首歌曲，立刻引发热烈回响，也希望他能够为大家演唱Cover版本，黄旼炫也希望透过这首歌曲传达他对粉丝们的喜爱与想念，特别选在他的生日当天8月9日，向粉丝们传达这一份惊喜礼物，使这首Cover歌曲更别具意义。
照片：黄旼炫IG截图
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