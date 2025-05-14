AKMU李秀贤&金宝罗晒好姐妹情谊：金宝罗刚逢婚变，当时祝歌还是秀贤献唱

《SKY Castle》演员金宝罗10日惊传与因《怪奇大厦》结缘的导演赵巴伦离婚，婚姻短命仅维持11个月。昨（13）日金宝罗与好姐妹AKMU（乐童音乐家）李秀贤晒友谊，疑似在为婚变一事打气。

*回顾报导：

‎〈金宝罗结婚11个月闪离！与赵巴伦导演《怪奇大厦》结缘恋爱三年、去年6月婚礼，「性格不合」好聚好散〉

金宝罗10日被媒体爆料与赵巴伦完成离婚手续，其经纪公司后来证实。而金保罗当日IG一如往常发文、发限时动态，发出自己出席全州国际电影节的照片，底下不少粉丝留言替她打气「辛苦了」、「不要在意别人说什么，这是你的生活」、「离婚不是一切的结束，你值得幸福且继续闪耀」等等。



昨13日她的好姐妹AKMU李秀贤限时动态发了自己吹蒲公英的照片，并tag金宝罗，金宝罗转发写「无论何时」加上牵手emoji。从照片与文字猜测，这对好姐妹可能是出门玩玩散散心。



而回顾金宝罗去年婚礼，献唱祝歌的正是秀贤，似乎也呼应了好姐妹「无论何时」都在身边的话语，友谊或许才是长久不变的。不过，两人也曾遭遇友谊变故，同样要好的金赛纶逝世，双双奔灵堂见姐妹最后一面，金宝罗在金赛纶过世49日不忍悲痛首次发文悼念。



헉 보라 오늘 결혼했구나

보라배우 결혼식에 수현이 축가

우린 제법 잘 어울려요 pic.twitter.com/5XCvxfr4mg — 똼구 (@_ddodams) June 8, 2024

*回顾报导：

‎〈金赛纶和金宝罗&李秀贤拥金三角友谊，金宝罗道别过世49日的她：下雨了不要摔倒，傻瓜快收信〉

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