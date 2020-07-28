综艺《暑假》因房屋风格过於「日式」引发争议！制作组已进行外观变更：「再次向大家道歉，以后会更加注意」
综艺 2020年7月28日 星期二14:22 Yuan
郑有美、崔宇植出演综艺《暑假》播出后遭网友指责房子让人联想到日本的「敌产家屋（적산가옥）」，内容设定与日本索尼公司的游戏《我的暑假》相似，因此在网路上引发讨论。
之后制作组回应提到：「因为觉得屋子和内部空间并不是那么重要，所以没有考虑太多，在这个过程中没有仔细考虑观众可能感到的不便，很抱歉。将听取观众的建议，在进行第二次拍摄前，爲了尽量减少不便，正在重新修改门窗等。以后会努力展现更好的面貌。」
（延伸阅读：《暑假》因房屋风格过於「日式」、内容设定与日本游戏相似...引发争议！制作组：「正在重新修改门窗」）
近日，制作组通过官方SNS表示：「感谢观众们的意见，虚心接受，并进行了《暑假》的房屋外观变更。到第3集为止，需要利用现有的拍摄进行剪辑，所以在节目中看到外观变更的房子是第4集，第2～3集放送的部分也会通过剪辑等尽最大努力展现给大家。再次向大家道歉，以后会更加细心地注意。」
（图：tvN、IG@vacation.tvn）
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