綜藝《暑假》因房屋風格過於「日式」引發爭議！製作組已進行外觀變更：「再次向大家道歉，以後會更加注意」
綜藝 2020年7月28日 星期二14:22 Yuan
鄭有美、崔宇植出演綜藝《暑假》播出後遭網友指責房子讓人聯想到日本的「敵產家屋（적산가옥）」，內容設定與日本索尼公司的遊戲《我的暑假》相似，因此在網路上引發討論。
之後製作組回應提到：「因為覺得屋子和內部空間並不是那麼重要，所以沒有考慮太多，在這個過程中沒有仔細考慮觀眾可能感到的不便，很抱歉。將聽取觀眾的建議，在進行第二次拍攝前，爲了儘量減少不便，正在重新修改門窗等。以後會努力展現更好的面貌。」
（延伸閱讀：《暑假》因房屋風格過於「日式」、內容設定與日本遊戲相似...引發爭議！製作組：「正在重新修改門窗」）
近日，製作組通過官方SNS表示：「感謝觀眾們的意見，虛心接受，並進行了《暑假》的房屋外觀變更。到第3集為止，需要利用現有的拍攝進行剪輯，所以在節目中看到外觀變更的房子是第4集，第2～3集放送的部分也會通過剪輯等盡最大努力展現給大家。再次向大家道歉，以後會更加細心地注意。」
（圖：tvN、IG@vacation.tvn）
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