金桐俊直球告白全昭旻超心动，把《Running Man》拍成恋爱节目暧昧不已
综艺 2020年7月28日 星期二14:19 MiJimin
真的每一句话都好撩心～，金桐俊一出招全昭旻就变得难以招架了，连小编看了也少女心喷发啊！！！
《Running Man》上周日迎来了偶像特辑，其中金桐俊一登场就让全昭旻笑开怀，金桐俊还主动表示，对全昭旻非常好奇，很想和她组成一队。
开场时，全昭旻就忍不住称赞他真的很帅，为了不让她分心，刘在锡就让她跟宋智孝换位置。XD
两人顺利成为一组之后，看见金桐俊热舞的全昭旻，瞬间像个恋爱中的少女，不停脸红，成员们警惕地说：「不要拍成恋爱节目啊！」XDDD全昭旻表示：「都是因为金桐俊看人的眼神太温柔了。」
之后，猜食物的环节中，金桐俊的攻势越来越强烈，梁世灿问全昭旻：「箱子里的食物和谁一起吃会觉得最好吃？」金桐俊快速地回答说：「和我。」让全昭旻瞬间脸红逃离现场。
全昭旻转头害羞地说：「桐俊啊，让我好好工作吧！」
最后还警告桐俊说：「今天结束后，不能联系不上啊！」最后，桐俊承诺说，下次再见面会请她吃东西。真的变成恋爱节目了啦～！
桐俊从小就学会讲话时要看著对方的眼睛，结果反而把人撩的不要不要～！XD
大家看了这一集节目了吗？
（图：爱奇艺）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论