又一组高颜值CP组合！《僵尸校园》「最美班长」赵怡贤＆郑振永将搭挡新剧《暑假》，预计本月开拍！

新剧《暑假》讲述平凡的18岁女高中生在暑假期间经历神秘经历后回到现实的故事。

1日，电视台相关人士透露：「赵怡贤和郑振永将担任 OTT 平台播出的《暑假》主演，以7月开始拍摄爲目标，最近完成剧本研读。」赵怡贤在剧中饰演「金夏妍」、郑振永则饰演同龄的「赵有谦」。





赵怡贤在《机智医生生活》系列之后，在《僵尸校园》饰演饰演感情变化较大的班长「崔南拉」一角，进一步提高作品的完成度，获得很高的人气。接下来的作品有漫改剧《吸血鬼主厨》、电影《同感》，也确定会拍摄《僵尸校园》第二季。





郑振永在去年退伍后选择电视剧《警察课程》回归，饰演骇客出身的警察大学学生「姜善浩」，展现更加成熟的面貌。日前，郑振永也确定加入《Sweet Home》第二、第三季，近日也跟《云画的月光》剧组参与综艺《青春MT》的拍摄。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻