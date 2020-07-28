太厉害！在《鬼怪》饰演算命仙、鬼魂的49岁黄石正体脂减到4%参加健美大赛

这真的是同一人吗！真的是49岁的人吗！！！
韩国演员黄石正昨日参加了在首尔举办的新概念健美大赛「YESKIN SPOFIT GRANDPRIX」，一出场就引起爆发式关注！
今年49岁的黄石正在很多韩剧里演过配角，堪称「黄金绿叶」，例如是《她很漂亮》、《今生是第一次》等等，而最著名的大概就是在《鬼怪》中饰演鬼魂及占卜师：
而这次参赛时黄石正穿上比基尼，展露出一身健美肌肉，让现场观众都惊呼不断：
其实黄石正是5个月前才开始健身，在曾指导成勋、金宇彬等明星运动的「魔鬼教练」梁致胜的指导下准备参赛，希望藉此给处於困境中的人带去希望。
之前她在个人IG上公开过身体数据，体脂肪量只有2.1kg，体脂肪率更低到4.1%！
这次比赛梁致胜、洪锡天都有到场助威，虽然黄石正没能获奖，但她的态度依然引起好评，她在赛后采访中说：「我因为身体太差所以开始运动，感谢这次比赛让大家看清我的身体，希望生病的人、有困难的人都能战胜阻碍！」
最后看一段黄石正健身时的影片，实在是超级励志的中年人啊！
（图源：黄石正IG，spotv）
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