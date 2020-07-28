来看看Red Velvet Joy这条奢华钻石项链：这是戴了一套房子在脖子上啊！ 当老婆发现爱了14年的丈夫有可能是连环杀人犯...《恶之花》5大看点请记牢 《带轮子的家》再度祭出重量级嘉宾！河智苑也来参加罗！ 【最新】BTS 防弹少年团八月份将与 JTBC 电视台合作推出真人秀综艺！ SHINee泰民和EXO KAI又公开「秀恩爱」了！这次两人还想要合二为一XD (G)I-DLE 将携舞曲新歌回归！六人六色概念照散发缤纷魅力 太厉害！在《鬼怪》饰演算命仙、鬼魂的49岁黄石正体脂减到4%参加健美大赛 韩国将开幕的Starbucks：咖啡与南汉江美景的结合！ 韩歌手偷拍粉丝性爱影片！被发现后反喊冤：「我只有拍，没有散播」 天啊～SJ前成员金起范终於现身了：希澈哥让我一定要开通YouTube频道，管理人也是他哦！

这真的是同一人吗！真的是49岁的人吗！！！

韩国演员黄石正昨日参加了在首尔举办的新概念健美大赛「YESKIN SPOFIT GRANDPRIX」，一出场就引起爆发式关注！



今年49岁的黄石正在很多韩剧里演过配角，堪称「黄金绿叶」，例如是《她很漂亮》、《今生是第一次》等等，而最著名的大概就是在《鬼怪》中饰演鬼魂及占卜师：



而这次参赛时黄石正穿上比基尼，展露出一身健美肌肉，让现场观众都惊呼不断：



其实黄石正是5个月前才开始健身，在曾指导成勋、金宇彬等明星运动的「魔鬼教练」梁致胜的指导下准备参赛，希望藉此给处於困境中的人带去希望。



之前她在个人IG上公开过身体数据，体脂肪量只有2.1kg，体脂肪率更低到4.1%！



这次比赛梁致胜、洪锡天都有到场助威，虽然黄石正没能获奖，但她的态度依然引起好评，她在赛后采访中说：「我因为身体太差所以开始运动，感谢这次比赛让大家看清我的身体，希望生病的人、有困难的人都能战胜阻碍！」

最后看一段黄石正健身时的影片，实在是超级励志的中年人啊！



在 Instagram 查看这篇帖子 양치승 (@bodyspace_) 分享的帖子 · PDT 2020 年 7月 8 日 上午 3:42

（图源：黄石正IG，spotv）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究