天啊～SJ前成员金起范终於现身了：希澈哥让我一定要开通YouTube频道，管理人也是他哦！

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多少人还记得Super Junior主Rapper——金起范？

金起范仅於2015年8月正式退出Super Junior，从加入到离开仅4年，当时给出的官方解释是「金起范要专注影视活动，不再参与SJ的活动」，但因合约没有到期，直到15年合约满了他才离开公司。而在网路上搜索「金起范」，与之相关的关键词必定是为什么退出SJ？为什么被雪藏？似乎他的离开有著说不明道不清的理由。

一直到2020年的现在，鲜少出现在大众视线里的金起范因为前队友金希澈再次登上了热搜。27日金希澈在个人SNS上留言，表示「大家好，我是《两班金起范》频道的编辑金希澈。为了好奇起范近况的粉丝们做了这段影片，他比我还不会做这些。果然是研究王金希澈。频道管理、编辑、内容等等，可能都比不上业余爱好者，看起来会很一般。总而言之，我们起范还是一如既往安静地过得很好。」公开金起范近况的同时还透露了自己担任编辑影片的事情。



在 Instagram 查看这篇帖子 김희철 (@kimheenim) 分享的帖子 · PDT 2020 年 7月 26 日 上午 1:30

同日，金起范通过YouTube频道上公开了新影片。 影片中金起范留著长发和胡子出镜，他称：「今天我开通了 YouTube 频道，哥哥正在帮（我）管理（帐号）。因为希澈哥一定要让我开通YouTube频道，所以就小心的开通了」、「希澈哥（让我）留 2-3 分钟的影片，但是（我）已经没什么话说了，不知道是否能做好，有点担心。大家一定要注意身体啊，稍后会通过YouTube和大家见面的。」比起多年前清秀的模样，留了胡须的金起范看上去沧桑不少，但他的笑容告诉我们他过得很好，就如金希澈所说的一样，也让粉丝们安心不少。金起范又在个人IG上公开了自己开通YouTube频道的事情，还表示一定会剃掉胡须。





即使不再是队友，也好好照顾弟弟的金希澈，这是什么神仙好兄弟啊！



「图：YouTube、金希澈IG」

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