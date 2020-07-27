BTS防弹少年团新歌听不完！8 月推出英语单曲

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才刚在日本发片不久，防弹少年团又要在下个月推出英语新歌啦！

Big Hit Entertainment 今天（27 日）闪电宣布防弹少年团将於 8 月 21 日经由含国内、外的音源网站，全面发行一首数位新单曲。至於详细的内容，则会在近期透过他们专属的粉丝社群 Weverse 公开。

其实最近防弹少年团就曾在 V LIVE 开直播时透露「我们会为 ARMY 在 8 月公开一首新歌音源」，队长 RM 表示：「我们在准备预定下半年发行的专辑时，遇到了这首一听就会非常兴奋的歌。因为很想尽早公开，所以决定先用单曲的形式发行。」SUGA 形容新歌是「防弹少年团的新尝试」，J-Hope 也说「对我们来说，也是个新鲜的尝试和挑战！」

特别的是，防弹少年团坦承他们因肺炎打乱既定行程而感到空虚又无力，因此希望藉由这首歌为大众带来活力。英语新歌并不确定会不会收进新专辑中，所以 ARMY 们千万别错过 8 月 21 日公开的音源！



（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）

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