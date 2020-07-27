「学长，我想见你！」NU'EST黄旼炫穿制服化身李子维！将翻唱台剧《想见你》OST主题曲
KPOP 2020年7月27日 星期一12:05 Erin
男团NU'EST成员黄旼炫即将送给粉丝们惊喜礼物，翻唱超红人气台剧《想见你》的主题曲“想见你想见你想见你”。
日前NU'EST透过官方SNS公开了黄旼炫穿上制服的照片，下面还标记著“想见你想见你想见你”，并公布他即将翻唱这首神曲，消息一出也引起粉丝们的热烈讨论。照片中的黄旼炫穿著制服撑著伞，雨天特别有种秋天离别的感觉，就像《想见你》剧中许光汉所饰演的李子维一样。
充满魅力的黄旼炫也把棕发浏海顺直盖住了前额，制服上绣著的学号是950809，正是黄旼炫的生日，校名也几乎与电视剧中一样是「x南高中」，让粉丝们相当期待。这一次翻唱的契机，是之前黄旼炫曾在某一次的媒体访谈中，清唱了一小段这首歌曲，获得了海内外爆发性的反应，大家觉得他的发音标准也很适合这首歌曲，於是纷纷希望他正式翻唱这首歌。
黄旼炫说：「第一次听到这首歌曲就非常的喜欢，有这样好的机会，也希望能试试看翻唱这首歌曲，有这个机会真的太棒了。」表达出他本人对这首歌的喜爱。以黄旼炫独特的音色与魅力来诠释这首大家耳熟能详的歌曲，相信将获得许多粉丝们的喜爱。接下来黄旼炫还将演出JTBC预计在9月推出的电视剧《LIVE ON》，将透过各种方式与粉丝们见面。
照片：NU'EST官方SNS、黄旼炫IG
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