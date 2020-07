[有片]Queen is Back!金泰希全白西装+正红唇色展现女王气势的雪糕广告 李遐怡为何选择 AOMG?「朴宰范是代表」、「感觉公司在音乐层面上会完全理解我」 《Radio Star》全昭弥曾被同学孤立,出道后偶遇对方...「痛快!」 《虽然是精神病但没关系》新花絮:从文钢太、高文英首次约会到哥哥大爆发,也是又笑又哭的看完! 哪一部作品让你被柳演锡圈粉?横跨大小萤幕外加音乐剧综艺!简直全能艺人 不看恐怖片的 V 却获网友选为「最想一起看恐怖片的偶像」! 人气偶像兼演员 APRIL 李娜恩校园暴力谣言毫无根据,公司将会提告! 姜丹尼尔将於本周六举行出道一周年纪念线上见面会《DAN1TYST》! 以后不用飞韩国也买到啦!Kakao Friends今年8月将在台北开设旗舰店,还会推出限定商品! BTS防弹少年团《BANG BANG Con The Live》观众规模惊人 再创世界纪录! 《秘密森林2》新角色「《阳光先生》崔泽爸」崔武成、「WWW理事」田慧振剧照公开! 《尸速列车:感染半岛》上映满一周 韩国票房已破 217 万! IU出演《带轮子的家》今日播出!制作组:「吕珍九为了IU提前找了食谱,比任何时候都更加努力」 抢先试听尹斗俊首张个专!〈Daybreak〉大展俐落面貌 在酷暑之下还是一样美丽的仙女孙艺真:「大家为什么都转向后面?」 新剧《恶之花》五分钟长预告,李准基化身嗜血杀人魔,完美演绎双面人:「人是我杀的…」 金希澈迎击恶意网民!「不会就此罢手,会继续抓下去」 YG这次很有效率!BLACKPINK第二首新曲将在8月发行,预告海报公开...会与哪位艺人合作备受关注! 文彩元婴儿肥不见了脸小了一半!减肥成功的理由:戒了辣炒年糕 这也太迷你了吧?《虽然是精神病但没关系》金柱宪的搞笑道歉:对不起,没有遵守对它该有的礼仪 Wonder Girls安昭熙穿著10年前的衣服自拍 网友:「一点都不过时!」 张赫兴奋介绍南浦洞娱乐大街脚印,换来李施彦尴尬:「但我没弄过耶……」 4年前旧节目被重提:顶级女爱豆泰国抽烟触动警报器,队内B某是常用跑腿:韩网民直指AOA雪炫! 【旅游资讯】釜山海云台的海岸观光火车终於来啦!9月开始运行 EXO灿烈因为这个原因和姐姐一年不说话!宥拉姐:没印象,这是他一个人的战争XD JTBC新综艺将《夫妻的世界》X《SKY Castle》混编!金珠英给池善雨出招:请吕多景入户 Irene确定与申承浩主演电影《Double Patty》,两人都是第一次挑战大银幕!

