姜丹尼尔将於本周六举行出道一周年纪念线上见面会《DAN1TYST》！
KPOP 2020年7月23日 星期四13:35 韩星网
姜丹尼尔将於8月3日带著第二张迷你专辑〈MAGENTA〉回归，不过在回归前先在网上跟各位粉丝见个面！
姜丹尼尔将於本周六（25日）韩国时间晚间九时，举行出道一周年纪念线上见面会《2020 KANG DANIEL 1ST ANNIVERSARY ONTACT FAN MEETING "DAN1TYST"》，在KAVECON、Seezn、PIA LIVE STREAM、ShowStart、JOOX⋯⋯等多个管道都能即时收看。
KONNECT娱乐相关人员表示：「我们将在Fan Meeting的舞台上安排各种的内容，以便令全世界的DANITY都可以一起跟姜丹尼尔庆祝他们的一周年。」
今天KONNECT娱乐也公布了第二张迷你专辑〈MAGENTA〉的先行曲《Waves》的预告照，而此曲更会在7月27日先发行，不知道在周六的见面会上姜丹尼尔会先率先给大家听现场版吗？如想看到有没有，及知道更多详细Fan Meeting的售票及等资讯，可按此浏览！
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