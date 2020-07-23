姜丹尼尔将於本周六举行出道一周年纪念线上见面会《DAN1TYST》！

姜丹尼尔将於本周六举行出道一周年纪念线上见面会《DAN1TYST》！

KPOP   2020年7月23日   星期四13:35   韩星网  

姜丹尼尔将於8月3日带著第二张迷你专辑〈MAGENTA〉回归，不过在回归前先在网上跟各位粉丝见个面！

姜丹尼尔将於本周六（25日）韩国时间晚间九时，举行出道一周年纪念线上见面会《2020 KANG DANIEL 1ST ANNIVERSARY ONTACT FAN MEETING "DAN1TYST"》，在KAVECON、Seezn、PIA LIVE STREAM、ShowStart、JOOX⋯⋯等多个管道都能即时收看。

KONNECT娱乐相关人员表示：「我们将在Fan Meeting的舞台上安排各种的内容，以便令全世界的DANITY都可以一起跟姜丹尼尔庆祝他们的一周年。」

今天KONNECT娱乐也公布了第二张迷你专辑〈MAGENTA〉的先行曲《Waves》的预告照，而此曲更会在7月27日先发行，不知道在周六的见面会上姜丹尼尔会先率先给大家听现场版吗？如想看到有没有，及知道更多‎详细Fan Meeting的售票及等资讯‎，可按此浏览！

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 姜丹尼尔将於本周六举行出道一周年纪念线上见面会《DAN1TYST》！
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手