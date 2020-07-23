姜丹尼爾將於本週六舉行出道一週年紀念線上見面會《DAN1TYST》！
KPOP 2020年7月23日 星期四13:35 韓星網
姜丹尼爾將於8月3日帶著第二張迷你專輯〈MAGENTA〉回歸，不過在回歸前先在網上跟各位粉絲見個面！
姜丹尼爾將於本週六（25日）韓國時間晚間九時，舉行出道一週年紀念線上見面會《2020 KANG DANIEL 1ST ANNIVERSARY ONTACT FAN MEETING "DAN1TYST"》，在KAVECON、Seezn、PIA LIVE STREAM、ShowStart、JOOX⋯⋯等多個管道都能即時收看。
KONNECT娛樂相關人員表示：「我們將在Fan Meeting的舞台上安排各種的內容，以便令全世界的DANITY都可以一起跟姜丹尼爾慶祝他們的一週年。」
今天KONNECT娛樂也公佈了第二張迷你專輯〈MAGENTA〉的先行曲《Waves》的預告照，而此曲更會在7月27日先發行，不知道在週六的見面會上姜丹尼爾會先率先給大家聽現場版嗎？如想看到有沒有，及知道更多詳細Fan Meeting的售票及等資訊，可按此瀏覽！
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